В Совфеде оценили обозначенные Зеленским главные задачи Верховной рады

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT главные задачи, названные президентом Украины Владимиром Зеленским, которые предстоит решить депутатам Верховной рады девятого созыва.
В Совфеде оценили обозначенные Зеленским главные задачи Верховной рады
  • РИА Новости

Украинский лидер отметил, что главными задачами являются укрепление национальной безопасности, завершение войны в Донбассе и «возвращение» Крыма.

Тимофеева подчеркнула, что Зеленский и его команда решили оставаться «в мире иллюзий».

По словам сенатора, для того чтобы глобально изменить политику Украины, властям нужно признать государственный переворот на Украине 2014 года и его последствия.

«Только после этого можно нормально начать как выстраивать политику внутри страны, так и восстанавливать отношения с Российской Федерацией. «Аннексии» Крыма не было. Был выбор жителей Крыма, прежде всего для обеспечения собственной безопасности», — пояснила Тимофеева.

Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.

В августе украинский лидер уже говорил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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