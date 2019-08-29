В Совфеде оценили обозначенные Зеленским главные задачи Верховной рады
- РИА Новости
Украинский лидер отметил, что главными задачами являются укрепление национальной безопасности, завершение войны в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Тимофеева подчеркнула, что Зеленский и его команда решили оставаться «в мире иллюзий».
По словам сенатора, для того чтобы глобально изменить политику Украины, властям нужно признать государственный переворот на Украине 2014 года и его последствия.
«Только после этого можно нормально начать как выстраивать политику внутри страны, так и восстанавливать отношения с Российской Федерацией. «Аннексии» Крыма не было. Был выбор жителей Крыма, прежде всего для обеспечения собственной безопасности», — пояснила Тимофеева.
Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.
В августе украинский лидер уже говорил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.