В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией

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Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
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«Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — цитирует министра агентство БЕЛТА.

Он отметил, что в данный момент белорусская сторона готовит очередные предложения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения. По его словам, «комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».

В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.

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