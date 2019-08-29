В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
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«Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — цитирует министра агентство БЕЛТА.
Он отметил, что в данный момент белорусская сторона готовит очередные предложения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения. По его словам, «комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».
В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.