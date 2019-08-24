В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения беспилотник ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня в районе населённого пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки, нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом», — рассказал он.

По его словам, фотографии и видео, снятые с БПЛА, переданы в Генеральную прокуратуру республики.

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