Зеленский рассказал, с чего начинается каждый его день
- Reuters
«Дорогие украинцы! Вы знаете, каждое моё утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно: это СМС от Генерального штаба», — заявил Зеленский.
По его словам, ему ежедневно отправляют информацию о количестве обстрелов в регионе.
«Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль.
Обстрелов — ноль. Потерь — ноль», — подчеркнул украинский президент.
Ранее Зеленский расширил рабочую группу по вопросам «временно оккупированных территорий» Донбасса и Крыма.
При этом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков призвал украинцев не ждать быстрого завершения конфликта в Донбассе.
В июне член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News отметил, что заявления Зеленского пока не содержат предпосылок для мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.