Лидер «Слуги народа» оценил возможность завершения конфликта в Донбассе

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Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».
Лидер «Слуги народа» оценил возможность завершения конфликта в Донбассе
  • Reuters

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро её не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — сказал Разумков.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Вместе с тем в июне он говорил, что не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском, хотя Минские соглашения обязывают начать подобные переговоры.

В июне член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленскому следует апеллировать не к России, а к администрации Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.

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