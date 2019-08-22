Зеленский расширил рабочую группу по «реинтеграции» Донбасса и Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Согласно указу, в состав рабочей группы вошли директор общественной организации «Группа влияния» Татьяна Дурнева, а также менеджер общественной организации «Центр информации по правам человека» Елена Лунёва.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее в «Слуге народа» предложили создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса.
В середине августа в офисе Зеленского призвали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.