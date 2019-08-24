Савченко заявила о скорой украинизации населения России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила надежду, что благодаря трансляции в России выступлений киевских политиков без дублирования на русском языке россияне скоро начнут понимать украинский язык.

Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.

«Как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно: показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах», — заявила она в программе «Субъективные итоги» на телеканале NEWSONE.

По её словам, это будет способствовать тому, что россияне начнут понимать украинцев.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или русского языка. Не так важно — суть в понимании», — подчеркнула экс-депутат Рады.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что страну ждёт «исчезновение» из-за равнодушия к «украинскому» и популяризации российской культуры.