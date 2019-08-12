Украине предсказали «исчезновение» из-за равнодушия к своей культуре

Украинская писательница Лариса Ницой выразила мнение, что страна может в скором времени исчезнуть из-за равнодушия граждан ко всему «украинскому» и популяризации российской культуры.

«Это будут не танки, как на востоке. Украину убьёт наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой в своём Facebook.

В частности, писательницу возмутило, что украинцы «не вспомнили» о 200-летии национального писателя, поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша, которое состоялось несколько дней назад.

По мнению Ницой, роль Кулиша для украинской культуры сопоставима со значением Александра Пушкина для России.

«Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями в СМИ и на ТВ, огромным баннером на украинском доме — о певце соседнего народа Владимире Высоцком», — заявила писательница.

Ницой отметила, что в отличие от Кулиша о «соседнем Высоцком» знают все украинцы.

«Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнем, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало», — подчеркнула она.

Для того чтобы избежать подобного, Ницой рекомендует своим соотечественникам каждый день «заставлять себя интересоваться» украинской культурой и историей.

Ранее Ницой рассказала, как штрафовала вожатых за нарушение «украиноязычного режима» в детском лагере.

При этом детей она поощряла говорить на украинском языке вместо русского с помощью конфет.