Украинская писательница предложила новое название для россиян

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами». Об этом сообщает «Обозреватель».

«Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название «Русь». Они ведь были московитами», — заявила она.

Также Ницой отметила, что термин «русский» принадлежит Украине. По её словам, у Украины «стырили всё».

Она добавила, что «Московское царство указом Петра I назвало себя «Русь». По её словам, «московитов наказывали и заставляли называться русскими».

«Надо чётко назвать «московиты», а не «россияне», — сказала Ницой.

Ранее Ницой возмутилась, что украинцы используют русское слово «кулич» для наименования пасхальной выпечки.

В декабре 2016 года она устроила в магазине скандал из-за русской речи кассира.