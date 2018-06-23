Украинская писательница предложила новое название для россиян

Короткая ссылка
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами». Об этом сообщает «Обозреватель».
Украинская писательница предложила новое название для россиян
  • ©Larysa Nitsoi
  • Facebook

«Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название «Русь». Они ведь были московитами», — заявила она. 

Также Ницой отметила, что термин «русский» принадлежит Украине. По её словам, у Украины «стырили всё».

Она добавила, что «Московское царство указом Петра I назвало себя «Русь». По её словам, «московитов наказывали и заставляли называться русскими».

«Надо чётко назвать «московиты», а не «россияне», — сказала Ницой.

Ранее Ницой возмутилась, что украинцы используют русское слово «кулич» для наименования пасхальной выпечки.

В декабре 2016 года она устроила в магазине скандал из-за русской речи кассира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить