Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».

«Европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока... правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — приводит заявление украинского министра на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве «Политнавигатор».

Омелян также выразил уверенность, что Украина победит в «очередной украинско-российской битве».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в Форте Брегансон опубликовал пост на русском языке, в котором заявил о вере в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие российско-французских отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что высказывания в поддержку единой Европы от Атлантики до Тихого океана уже звучат от представителей многих европейских стран.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил: все страны начинают осознавать, что без России невозможно решить ни один глобальный вопрос.