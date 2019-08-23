Кравчук заявил о «первых симптомах» завершения конфликта в Донбассе

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что появились сигналы, которые позволяют надеяться на скорое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.
Кравчук заявил о «первых симптомах» завершения конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать», — приводит УНИАН заявление Кравчука на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, первым сигналом скорого завершения конфликта стало обсуждение в форте Брегансон 19 августа лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном возобновления нормандского формата.

«Во-первых, позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрона с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал», — отметил украинский экс-президент.

Он также заявил, что послы и иностранные делегаты стали замечать положительные изменения в процессе мирного урегулирования в Донбассе.

«В частности, посол Америки сказал, что он испытывает «определённые толчки к наведению шагов» к миру в Донбассе», — уточнил Кравчук.

Он подчеркнул, что всем политическим силам и власти Украины следует объединиться ради достижения мира в стране.

«Я думаю, если бы все действовали, шли одной дорогой к миру, вся Украина, все политические силы вместе с властью, то, наверное, это было бы быстрее», — заключил первый украинский лидер.

Ранее Макрон и Путин отметили необходимость восстановления нормандского формата для урегулирования конфликта на Украине.

В мае Кравчук в беседе с ФАН оценил идею проведения на Украине референдума о дальнейших отношениях с Москвой.

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