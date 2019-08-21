В Киеве прокомментировали возможность возвращения России в G8

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

«Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнёры оценивают смену власти на Украине как изменение позиции Украины в отношении России. Наша внешняя политика стала пассивной», — написал он на своей странице в Twitter.

Кириленко также отметил, что возвращение России в G8 станет «поражением Украины», если вместе с этим не будет урегулирован конфликт в Донбассе, а Крым не станет украинским.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в «Большую восьмёрку».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.