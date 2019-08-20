Познер прокомментировал решение «Рустави 2» уволить Габунию

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Телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение нового руководства грузинской телекомпании «Рустави 2» уволить ведущего Георгия Габунию, который в июле оскорбительно высказался в адрес лидера России Владимира Путина.
Познер прокомментировал решение «Рустави 2» уволить Габунию
  • © Rustavi 2

«Если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчинённым, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», — отметил он в беседе с URA.RU.

Познер подчеркнул, что лексика, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы, совершенно неприемлема.

Ранее генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия объявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Габунии.

7 июля Габуния в эфире нецензурно высказался о Путине, обратившись к нему на русском языке.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал поведение Габунии провокацией.

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