Грузинский бизнесмен пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмена в Facebook.
«Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — указывается в заявлении.
По словам предпринимателя, руководить телеканалом будет его адвокат Паата Салия, которая сначала займётся изучением финансового состояния «Рустави 2».
Вместе с этим Халваши добавил, что не будет вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов телекомпании.
«Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в марте 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решение о передаче телекомпании её бывшему владельцу Халваши. Телеканал пожаловался на это в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы «Рустави 2».
Ранее совладелица «Рустави 2» Нино Нижарадзе подала жалобу в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по делу о возможном превышении полномочий Гварамией.
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.
Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего, отметив, что не намерен извиняться за мат, так как полностью поддерживает «этот пафос».
13 июля в Тбилиси на дом Габунии повесили позорную табличку.