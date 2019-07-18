Грузинский бизнесмен пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

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Бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан «Рустави 2», заявил о намерении уволить гендиректора данного телеканала Нику Гварамию.
Грузинский бизнесмен пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
  • ©wikimedia.org

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмена в Facebook.

«Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — указывается в заявлении.

По словам предпринимателя, руководить телеканалом будет его адвокат Паата Салия, которая сначала займётся изучением финансового состояния «Рустави 2».

Вместе с этим Халваши добавил, что не будет вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов телекомпании.

«Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в марте 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решение о передаче телекомпании её бывшему владельцу Халваши. Телеканал пожаловался на это в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы «Рустави 2».

Ранее совладелица «Рустави 2» Нино Нижарадзе подала жалобу в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по делу о возможном превышении полномочий Гварамией.

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.

Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего, отметив, что не намерен извиняться за мат, так как полностью поддерживает «этот пафос».

13 июля в Тбилиси на дом Габунии повесили позорную табличку.

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