Руководство «Рустави 2» уволило Габунию

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Новый генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, включая телеведущего Георгия Габунию.
Руководство «Рустави 2» уволило Габунию
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Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Отмечается, что Габуния и некоторые другие сотрудники телекомпании в настоящий момент находятся в отпуске, так что официально они будут уволены, когда он закончится.

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании, чтобы выразить протест против произошедшего.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили подвергли критике поступок Габунии.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также прокомментировал поведение Габунии.

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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