Руководство «Рустави 2» уволило Габунию

Новый генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, включая телеведущего Георгия Габунию.

Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Отмечается, что Габуния и некоторые другие сотрудники телекомпании в настоящий момент находятся в отпуске, так что официально они будут уволены, когда он закончится.

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании, чтобы выразить протест против произошедшего.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили подвергли критике поступок Габунии.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также прокомментировал поведение Габунии.

Подробнее об инциденте — в материале RT.