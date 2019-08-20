Кличко о борьбе за пост мэра Киева: мне это кресло не нужно

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не борется за сохранение своего поста, а заинтересован только в возможности реализовать проекты в интересах города.

«Я откровенно хочу сказать: мне это кресло не нужно. Мне не нужны должности. Я нахожусь и получаю большое удовольствие от реализации проектов, от изменений, которые происходят в городе Киеве», — отметил Кличко.

Он также выразил мнение, что не считает правильным ограничение своих полномочий со стороны украинских властей.

«Обрезать полномочия и не реализовать те ожидания и те обязанности, которые были взяты перед киевлянами, — это неправильно», — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе офиса украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что вопрос отставки Кличко с поста мэра Киева рассмотрит новое правительство.

24 июля Зеленский направил официальное обращение в кабмин с требованием уволить Кличко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН заявил, что намерение Зеленского освободить Кличко от поста главы Киевской городской государственной администрации не противоречит украинскому законодательству.