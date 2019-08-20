В ДНР заявили о миномётном ударе по Донецку со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики нанесли удар по Донецку и его пригородам.

«В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населённых пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Согласно данным представительства, под миномётный огонь также попал посёлок Старомихайловка. По нему выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатомёты, БМП и стрелковое оружие.

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