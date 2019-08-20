В ДНР заявили о миномётном ударе по Донецку со стороны ВСУ

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики нанесли удар по Донецку и его пригородам.
В ДНР заявили о миномётном ударе по Донецку со стороны ВСУ
  • © Министерство обороны Украины

«В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населённых пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Согласно данным представительства, под миномётный огонь также попал посёлок Старомихайловка. По нему выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатомёты, БМП и стрелковое оружие.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге региона.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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