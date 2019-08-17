Госдеп прокомментировал налоговую политику Украины

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Госдеп США распространил доклад, в котором говорится, что налоговая политика Украины не отвечает требованиям по прозрачности.

Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает требованиям по прозрачности, несмотря на улучшения в сфере бюджетной политики, следует из доклада госдепартамента США, посвящённого анализу налоговой прозрачности за 2018 год.

«Не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился», — цитирует РИА Новости американское ведомство. 

Также отмечается, что у госдепартамента есть претензии к процессу выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов.

25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура в течение трёх лет вынесла 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.

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