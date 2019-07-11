Госбюро расследований Украины возбудило новые дела против Порошенко
- РИА Новости
Как заявил юрист в своём Telegram-канале, в отношении Порошенко начато расследование о предполагаемом вмешательстве в деятельность судебных органов, злоупотреблении властью и служебным положением.
Кроме того, Госбюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене спикера Верховной рады Андрея Парубия из-за того, что он в течение трёх лет не подписывал принятый парламентом закон об уголовном наказании за мародёрство и коррупцию в армии.
«Сужаем кольцо и ждём отставки генерального прокурора (Юрия Луценко. — RT) для начала первых задержаний и арестов», — цитирует Портнова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины 17 июля.
В ведомстве подтвердили расследование восьми уголовных дел, в которых фигурирует имя Порошенко.