Госбюро расследований Украины возбудило новые дела против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило новые уголовные дела в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как заявил юрист в своём Telegram-канале, в отношении Порошенко начато расследование о предполагаемом вмешательстве в деятельность судебных органов, злоупотреблении властью и служебным положением.

Кроме того, Госбюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене спикера Верховной рады Андрея Парубия из-за того, что он в течение трёх лет не подписывал принятый парламентом закон об уголовном наказании за мародёрство и коррупцию в армии.

«Сужаем кольцо и ждём отставки генерального прокурора (Юрия Луценко. — RT) для начала первых задержаний и арестов», — цитирует Портнова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины 17 июля.

В ведомстве подтвердили расследование восьми уголовных дел, в которых фигурирует имя Порошенко.