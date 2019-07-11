Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины
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«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», — приводит Интерфакс сообщение.
При этом не уточняется, в рамках какого именно из уголовных производств бывший глава государства вызван на допрос.
Агентство напоминает, что ГБР в настоящее время расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
Ранее в ГБР заявляли, что намерены вызвать Порошенко на допрос после проведения допросов других свидетелей.
Как отмечали в ведомстве, в настоящее время изучаются документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов Порошенко $34 млн наличными.