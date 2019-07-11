Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины

Короткая ссылка
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос 17 июля бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины
  • © Reuters

«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», — приводит Интерфакс сообщение.

При этом не уточняется, в рамках какого именно из уголовных производств бывший глава государства вызван на допрос.

Агентство напоминает, что ГБР в настоящее время расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.

Ранее в ГБР заявляли, что намерены вызвать Порошенко на допрос после проведения допросов других свидетелей. 

Как отмечали в ведомстве, в настоящее время изучаются документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов Порошенко $34 млн наличными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить