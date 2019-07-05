В ГБР рассказали о расследовании в отношении Порошенко

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Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что ведомство изучает документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов экс-президентом Петром Порошенко $34 млн наличными.
В ГБР рассказали о расследовании в отношении Порошенко
  • РИА Новости

Об этом он сказал «СТРАНА.ua».

Отмечается, что таким образом Труба прокомментировал информацию юриста Андрея Портнова о том, что начиная с 17 мая Порошенко на протяжении месяца снимал наличными суммы, эквивалентные $1—2 млн в принадлежащем ему «Международном инвестиционном банке».

По словам главы ГБР, соответствующие процессуальные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по мотивам сделки о продаже завода «Кузня на Рыбальском», оформленной между Порошенко и предпринимателем Сергеем Тигипко.

В Госбюро данную операцию рассматривают на предмет вероятного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём.

Ранее В ГБР заявили о наличии юридически-правовых перспектив дел против Порошенко.

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