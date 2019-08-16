СМИ: На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело

Короткая ссылка
В отношении Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, открыто уголовное дело по подозрению в давлении на судей.
СМИ: На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело
  • © Michael Runkel/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал 24.kg.

Раиса Атамбаева прокомментировала обвинения, подчеркнув, что она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.

Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить