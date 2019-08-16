СМИ: На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело
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Об этом сообщает портал 24.kg.
Раиса Атамбаева прокомментировала обвинения, подчеркнув, что она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.
Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.