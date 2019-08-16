Суд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа

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Бишкекский городской суд оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа.
Суд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
  • © РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

«Мера пресечения экс-президента оставлена прежней: он под стражей до 26-го числа. Мы считаем это очередное решение незаконным», — заявил он.

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам.

Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.

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