Суд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа

Бишкекский городской суд оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

«Мера пресечения экс-президента оставлена прежней: он под стражей до 26-го числа. Мы считаем это очередное решение незаконным», — заявил он.

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам.

Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.