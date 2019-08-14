Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Об этом информирует РИА Новости.

«Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении ещё по двум делам — по модернизации ТЭЦ, по зданиям Форума», — заявил Слесарев.

Форум — два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб Атамбаева. По версии следствия, при приобретении этих зданий экс-президент совершил ряд нарушений закона.

Ранее Атамбаеву были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти.