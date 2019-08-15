На Украине анонсировали презентацию бренда цифрового государства

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского сообщается, что в Запорожье 27 сентября при поддержке офиса президента состоится International IT Forum, на котором впервые будет представлен бренд цифрового государства.

Отмечается, что форум будет поделён на три части. Гости мероприятия смогут в том числе поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции и изучить экспонаты в выставочной зоне.

Как подчеркнул на рабочей встрече с организаторами форума советник президента Михаил Фёдоров, Украина превратится из аутсорсинговой страны в государство, создающее продукты в сфере информационных технологий.

Ранее Зеленский в ходе визита во Францию заявил о развитии IT-индустрии на Украине. При этом в мае глава Украины на форуме интернет-инноваций сообщил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».