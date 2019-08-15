Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум коррупционным делам

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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум коррупционным делам
  • © пресс-служба президента КР

«Ему вручили ещё два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш», — сказал защитник.

В итоге в настоящее время Атамбаеву инкриминируется совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.

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