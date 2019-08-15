Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум коррупционным делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

«Ему вручили ещё два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш», — сказал защитник.

В итоге в настоящее время Атамбаеву инкриминируется совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее стало известно, что экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Ему также предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса.