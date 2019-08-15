В Европарламенте призвали помочь Грузии увеличить турпоток

Депутат Европарламента Маркета Грегорова направила письменный запрос в Европейский совет, посвящённый туристической пиар-кампании в поддержку Грузии и предложила для этого специальный хештег.

По мнению европарламентария, граждане ЕС и путешественники со всего мира могут помочь Грузии сократить потери туристического сектора из-за оттока российских туристов.

При этом она не приводит примеров действий, как это сделать, и просит ЕС представить конкретные шаги по поддержке.

Депутат также утверждает, что снижение числа россиян, посещающих Грузию, нанесёт грузинской экономике ущерб «в сотни миллионов евро».

Кроме того, Грегорова выразила мнение, что Москва якобы пытается запугать Тбилиси ограничением туризма россиян в эту страну.

«Недавнее политическое решение российского правительства значительно ограничить россиянам возможность посещать Грузию — это попытка запугать нашего близкого союзника», — отмечает Маркета Грегорова.

При этом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT выразил сомнение в том, что европейские туристические компании будут работать на грузинском направлении.

«Европа много лет занимается тем, что пытается свой туристический поток направить в регионы самого Евросоюза — Финляндию, Испанию, Хорватию, Болгарию и так далее, такое импортозамещение и попытка локализовать финансы туристов из Европейского союза на территории самого же ЕС... Поэтому это чисто популистское заявление, направленное на то, чтобы морально показать Грузии, что кто-то из европейских депутатов с ними готов постоять, в очередной раз высказать своё особое отношение к России, но ничего больше. Никакой экономики за этим стоять не будет», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ущерб от потери российских туристов составил до $60 млн.

8 июля 2019 года Москва временно приостановила прямое авиасообщение между Россией и Грузией в связи с массовыми акциями протеста и срывом заседания Межпарламентской ассамблеи православия, на которой присутствовала российская делегация.