Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию

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В авиакомпании Georgian Airways назвали сумму ущерба в связи с запретом на прямое авиасообщение с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию
  • Reuters

В сообщении авиаперевозчика говорится, что приостановка прямого авиасообщения между странами нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила её в сложное финансовое положение. 

Отмечается, что авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов.

«Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн», — сообщили в Georgian Airways.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив при этом, что в настоящее время существует объективная опасность для нахождения в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.

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