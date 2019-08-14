Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине
  • РИА Новости

«Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10-й статье Конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык... Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — цитирует заявление Шуфрича в ходе брифинга УНИАН.

Он подчеркнул, что в случае необходимости секретариат Рады должен обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявил, что члены партии принципиально говорят на русском языке в знак протеста против политики Украины в отношении негосударственных языков.

«Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского... и других языков, возможность использования которых... существенно ограничена», — пояснил Шуфрич.

Ранее новоизбранные депутаты Рады на подготовительном заседании устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

В частности, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что выступление на русском нарушает украинское законодательство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить