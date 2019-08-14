Новые депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

Короткая ссылка
RT
Новоизбранные депутаты Верховной рады Украины на подготовительном заседании устроили перепалку в связи с выступлением сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.
Новые депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка
  • Архивное фото © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

После начала выступления Рабиновича депутат Ирина Геращенко, представляющая партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявила, что выступление на русском языке нарушает украинское законодательство.

Затем лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что языком работы Верховной рады является государственный язык.

«Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам (с просьбой) не нарушать регламент Верховной рады», — сказал он.

Также он отметил, что в случае нарушения регламента будет просить выключать микрофон.

В свою очередь, Рабинович сообщил, что не нарушает законов, и попросил предоставить ему переводчика.

Ранее Рабинович заявил, что считает команду президента Украины Владимира Зеленского некомпетентной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить