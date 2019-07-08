Депутат Рады заявил о некомпетентности команды Зеленского

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что считает команду президента Украины Владимира Зеленского некомпетентной.

Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я вообще не понимаю, кто у них чем занимается. Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего… Какой-то уровень ужасающей некомпетентности», — отметил он.

Рабинович выразил мнение, что показательной в этом смысле была ситуация, когда сотрудники пресс-службы Зеленского в материале о поездке главы государства в Торонто назвали город столицей Канады. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко прокомментировала эту ошибку администрации президента, но и сама ошиблась, заявив, что Гаага является столицей Нидерландов.

«То есть ни те не знают про Амстердам, ни те про Оттаву ничего не знают. Как это всё странно, всё ниже и ниже мы опускаемся», — указал он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды Зеленского высказывают разные позиции.

Позднее СМИ сообщили о конфликте в команде украинского лидера.

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