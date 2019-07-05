СМИ: пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

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Пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады. Об этом информирует издание «Страна.ua».

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто», — приводит издание сообщение, которое, по их данным, было опубликовано на странице пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что позже сотрудники ведомства исправили ошибку и написали, что Зеленский примет участие в Международной конференции «в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио — Торонто».

Ранее Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.

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