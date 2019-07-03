Кравчук оценил курьёзные ситуации с участием Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН оценил курьёзные ситуации с участием нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

«Он по природе своей человек раскованный. Очень свободно мыслит, увлекается юмористическими посылами. Он умеет это делать, не случайно столько лет управляет таким коллективом, как студия «Квартал 95», — заявил Кравчук.

По его мнению, в Канаде Зеленский почувствовал себя очень уютно по сравнению с другими странами, поэтому позволил себе шутить.

Как полагает Кравчук, когда президент приезжает в другое государство, ему нельзя забывать о том, какой пост он занимает.

Ранее Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.