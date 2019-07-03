Кравчук оценил курьёзные ситуации с участием Зеленского
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«Он по природе своей человек раскованный. Очень свободно мыслит, увлекается юмористическими посылами. Он умеет это делать, не случайно столько лет управляет таким коллективом, как студия «Квартал 95», — заявил Кравчук.
По его мнению, в Канаде Зеленский почувствовал себя очень уютно по сравнению с другими странами, поэтому позволил себе шутить.
Как полагает Кравчук, когда президент приезжает в другое государство, ему нельзя забывать о том, какой пост он занимает.
Ранее Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.