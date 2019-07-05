СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

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Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
  • РИА Новости

Отмечается, что разногласия связаны с кадровыми перестановками, так как Баканов назначает своих заместителей без согласования с президентским офисом.

Как указывает издание, в частности, он выбрал себе в консультанты главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука.

Ещё одной причиной конфликта является тот факт, что Баканов выступает за сохранение департамента «К», который занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью, тогда как в команде Зеленского планировали ликвидировать данный департамент.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды Зеленского высказывают разные позиции.

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