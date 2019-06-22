Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разную позицию.

Он отметил, что в настоящее время «очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому».

«У меня в Администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — заявил Кравчук.

Он назвал недоразумением то, что в настоящий момент «глава АПУ говорит от себя, советники от себя».

«И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно также, и при Кучме. Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — добавил экс-президент Украины.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский постепенно превращается в «маленького» экс-президента страны Петра Порошенко.