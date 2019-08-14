Советник Зеленского прокомментировал закон о госязыке

Закон о государственном языке на Украине не нуждается в фундаментальном пересмотре. Такое мнение выразил советник украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в интервью изданию «Детектор медиа».

«Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио», — уточнил Потураев.

При этом он добавил, что «некоторые баги» необходимо исправить, поскольку, по его словам, «ни один закон не является священной коровой».



«Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь — соответствовать закону», — подчеркнул Потураев.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии обещал проверить документ на соответствие Конституции, однако каких-либо шагов в данном направлении сделано не было.

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».