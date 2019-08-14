Эксперт оценил ликвидацию Украинской автокефальной православной церкви
- РИА Новости
Уточняется, что УАПЦ присоединилась к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, выданные на её имя до 29 июля, отозваны.
«Это, естественно, было ожидаемо, потому что УАПЦ вошла в состав вновь созданной неканонической непризнанной ПЦУ. Это и стало результатом той религиозной политики, которая была инициирована Петром Порошенко и привела к тому, что две непризнанные украинские раскольнические церкви вместе создали церковь, которая была названа ПЦУ и получила томос от Константинополя», — отметил Шаповалов.
Он добавил, что УАПЦ была создана в постреволюционный период. Тогда произошли первый раскол и первая попытка отделения украинской церкви от РПЦ, добавил эксперт.
«Соответственно, потом на протяжении нескольких лет она существовала, прекращала своё существование, вновь была воссоздана в период распада Советского Союза, но она в силу целого ряда причин, как религиозных, так и политических, не является существенным субъектом религиозных отношений на Украине», — заключил Шаповалов.
Ранее стало известно, что УАПЦ прекратила существование.
В июле глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.