Эксперт оценил ликвидацию Украинской автокефальной православной церкви

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.

Уточняется, что УАПЦ присоединилась к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, выданные на её имя до 29 июля, отозваны.

«Это, естественно, было ожидаемо, потому что УАПЦ вошла в состав вновь созданной неканонической непризнанной ПЦУ. Это и стало результатом той религиозной политики, которая была инициирована Петром Порошенко и привела к тому, что две непризнанные украинские раскольнические церкви вместе создали церковь, которая была названа ПЦУ и получила томос от Константинополя», — отметил Шаповалов.

Он добавил, что УАПЦ была создана в постреволюционный период. Тогда произошли первый раскол и первая попытка отделения украинской церкви от РПЦ, добавил эксперт.

«Соответственно, потом на протяжении нескольких лет она существовала, прекращала своё существование, вновь была воссоздана в период распада Советского Союза, но она в силу целого ряда причин, как религиозных, так и политических, не является существенным субъектом религиозных отношений на Украине», — заключил Шаповалов.

Ранее стало известно, что УАПЦ прекратила существование.

В июле глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.