Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так Аксёнов отреагировал на заявления украинских чиновников по поводу водной блокады Крыма.

«Из Киева в последние дни прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма... Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада», — указал он.

Глава региона также добавил, что ключевые решения о прекращении или продолжении блокады «будут приниматься далеко от берегов Днепра».

При этом Аксёнов подчеркнул, что блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. По его словам, в Крыму в настоящий момент нет дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Ранее сообщалось, что власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Позднее в Киеве заявили, что Украина имела право перекрыть канал, по которому в Крым поступает вода из Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить