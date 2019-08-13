В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина имела право перекрыть канал, по которому в Крым поступает вода из Днепра.

«Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчётам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», — написал Кориневич в Facebook.

Ранее сообщалось, что власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.