В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра
«Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчётам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», — написал Кориневич в Facebook.
Ранее сообщалось, что власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.