Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
- Reuters
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — цитирует ТАСС зампредседателя Совета министров — постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова.
По его словам, это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, — это «наша вода», которая течёт с территории России.
Он также добавил, что инициирование переговоров необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.
В апреле 2017 года в Крыму отмечали, что строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды из Днепра на полуостров никак не повлияет на обеспечение водой.