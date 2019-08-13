Белоруссия и США обсудили укрепление доверия между странами

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Замглавы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас и член Палаты представителей конгресса США Майкл Куигли в ходе встречи в Минске обсудили торгово-экономические отношения и шаги по укреплению доверия между двумя странами.
Белоруссия и США обсудили укрепление доверия между странами
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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

«Собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отмечена важность дополнительных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал дружбу с Вашингтоном одним из приоритетов внешней политики Минска.

В июне США продлили на год действие односторонних санкций в отношении Белоруссии.

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