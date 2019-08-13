Делегация конгресса США прибыла с визитом в Минск

Делегация конгресса США прибыла в Минск для обсуждения двусторонних отношений США и Белоруссии.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Белоруссии.

«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двухсторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в заявлении дипмиссии.

Согласно информации посольства, американскую сторону возглавил член палаты представителей Майк Куигли, который посетил Белоруссию в первый раз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США.