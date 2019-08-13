Делегация конгресса США прибыла с визитом в Минск
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Об этом сообщается на сайте посольства США в Белоруссии.
«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двухсторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в заявлении дипмиссии.
Согласно информации посольства, американскую сторону возглавил член палаты представителей Майк Куигли, который посетил Белоруссию в первый раз.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США.