Делегация конгресса США прибыла с визитом в Минск

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Делегация конгресса США прибыла в Минск для обсуждения двусторонних отношений США и Белоруссии.
Делегация конгресса США прибыла с визитом в Минск
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Об этом сообщается на сайте посольства США в Белоруссии.

«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двухсторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в заявлении дипмиссии. 

Согласно информации посольства, американскую сторону возглавил член палаты представителей Майк Куигли, который посетил Белоруссию в первый раз. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США.

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