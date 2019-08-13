Эксперт оценил указ Зеленского о гражданстве для некоторых россиян
- Reuters
«Я думаю, что это свидетельство политической незрелости со стороны тех людей, которые сейчас олицетворяют аппарат Зеленского. Они пока оперируют такими словами, терминами, которые они принесли с собой из шоу-бизнеса», — считает Оленченко.
Эксперт отметил, что в реальной жизни надо тщательно взвешивать и понимать, о чём идёт речь. По его мнению, такое решение могло быть принято под влиянием эмоций.
По словам Оленченко, много людей уезжают с Украины и стремятся получить другое гражданство, и на этом фоне предложение Зеленского вызывает, как подчеркнул аналитик, какую-то двусмысленность.
Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Эксперт Ростислав Ищенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины.