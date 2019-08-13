Эксперт оценил указ Зеленского о гражданстве для некоторых россиян

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

«Я думаю, что это свидетельство политической незрелости со стороны тех людей, которые сейчас олицетворяют аппарат Зеленского. Они пока оперируют такими словами, терминами, которые они принесли с собой из шоу-бизнеса», — считает Оленченко.

Эксперт отметил, что в реальной жизни надо тщательно взвешивать и понимать, о чём идёт речь. По его мнению, такое решение могло быть принято под влиянием эмоций.

По словам Оленченко, много людей уезжают с Украины и стремятся получить другое гражданство, и на этом фоне предложение Зеленского вызывает, как подчеркнул аналитик, какую-то двусмысленность.

Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Эксперт Ростислав Ищенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины.