На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией

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Введённые между Москвой и Киевом ограничения на двустороннюю торговлю затронули 5,3% экспорта украинских товаров в Россию и 54% импорта российских товаров на Украину.
На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение украинского Министерства экономического развития и торговли.

«Запрет на ввоз товаров в Россию распространился на следующие товары: трубная продукция, картонно-бумажная продукция, одежда, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол, стальная эмалированная посуда, бульдозеры, жатки», — уточнили в ведомстве.

По оценкам министерства, в 2018 году, до введения ограничений, прибыль от экспорта указанных товаров в Россию составила $193,3 млн.

При этом объём импорта российских нефтяной продукции на Украину в тот же год составил $170,4 млн.

С 1 июня вступил в силу закон о запрете поставок нефтепродуктов из России на Украину. 

В мае директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что потери Киева от сокращения торговли между странами в 13 раз превышают потери Москвы.

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