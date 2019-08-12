В РСТ оценили заявление премьера Грузии о потерях туристического сектора

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News оценил заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о потерях туристического сектора страны на фоне ситуации с российскими туристами.

«На рынке есть альтернатива, и наши соотечественники быстро переориентировались. Туристы поехали в Армению, Азербайджан, Турцию, Краснодар и так далее. Пока видимых движений в сторону улучшения не видно», — сказал Барзыкин.

По его словам, в Грузии остаются зимние программы, но ёмкость мала, а на рынке много подобных предложений.

Как отметил вице-президент РСТ, Грузия была востребованным направлением, и не исключено, что как только всё нормализуется, турпоток быстро восстановится.

Ранее Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль продолжит быть «локомотивом развития экономики» страны.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией.

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив, что в настоящее время существует объективная опасность для находящихся в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.