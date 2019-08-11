В Госдуме прокомментировали протест Киева из-за поездки Путина в Крым

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.

«Весь этот процесс на Украине становится просто смешным, его никто не воспринимает всерьёз. В жизни нашей страны ничего не изменится, если Киев продолжит и дальше каждый раз направлять свои ноты протеста, которые совершенно не влияют на международную обстановку», — заключил Водолацкий.

Ранее в МИД Украины выразили протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.

Также в конце июля внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест из-за поездки в Крым российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.