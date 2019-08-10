Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Короткая ссылка
На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с призывом уменьшить зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.
Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
  • Reuters

Соответствующее обращение было зарегистрировано 8 августа.

«Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и ещё 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж 204 млн народных гривен заработной платы и премий. Это по 12 750 млн гривен на 16 человек. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», — указывается в петиции.

Отмечается, что к настоящему моменту документ набрал 962 голоса из 25 тыс. 
необходимых для её рассмотрения. Сбор подписей будет продолжаться ещё 91 день.

Ранее Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить