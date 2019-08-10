Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой
- РИА Новости
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.
Автор петиции также просит украинского лидера провести в стране пересчёт цен и тарифов, а также зарплат, стипендий, пенсий и банковских вкладов граждан.
Петиция была зарегистрирована 7 августа, пока её подписали 50 человек.
Ранее Зеленского попросили отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями, который, по мнению авторов обращения, ограничивает свободы человека.