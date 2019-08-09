В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав России», — заявил Волошин в ответ на заявление журналиста о роли России в конфликте в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что ни у Генштаба Украины, ни у украинских военных нет «честных оснований» утверждать о войне в Донбассе «с российской армией», а не с своими гражданами.
Ранее Зеленский заявил об уверенности в «возвращении» Крыма в состав Украины.
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал подобные заявления постоянно повторяющимися заклинаниями и пустословием, не основанным на реальной оценке ситуации.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.