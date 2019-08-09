В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма

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Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав России», — заявил Волошин в ответ на заявление журналиста о роли России в конфликте в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что ни у Генштаба Украины, ни у украинских военных нет «честных оснований» утверждать о войне в Донбассе «с российской армией», а не с своими гражданами.

Ранее Зеленский заявил об уверенности в «возвращении» Крыма в состав Украины.

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал подобные заявления постоянно повторяющимися заклинаниями и пустословием, не основанным на реальной оценке ситуации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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