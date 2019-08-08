В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

«Всё это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире», — заявил Цеков.

По его словам, украинские власти «ничего реального... предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения».

Сенатор подчеркнул, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

Цеков отметил, что «крымчане помнят период полного разрушения при Украине», а в настоящее время жители региона «видят период полного восстановления и развития».

Он также заявил о нежелании властей Украины «слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ — Крым законная часть России».

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.